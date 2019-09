Brasile: salute di Bolsonaro in miglioramento ma non si prevedono dimissioni (2)

- Il presidente sta ancora seguendo una dieta liquida a base di acqua, tè, gelatina e brodo. A titolo di prevenzione della trombosi venosa utilizza calze elastiche e farmaci anticoagulanti. Il portavoce della presidenza, Otavio dos Rego Barros, ha dichiarato che secondo le previsioni Bolsonaro riprenderà il suo incarico al termine di cinque giorni come stabilito. "Il presidente da giovedì eserciterà nuovamente la leadership del potere esecutivo in grado di guidare il paese, anche da qui in ospedale", ha detto il portavoce. Al momento il vicepresidente, Hamilton Mourao, esercita ufficialmente la carica di presidente ad interim. (segue) (Brb)