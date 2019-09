Germania-Russia: “Wsj”, Mosca ha orchestrato uccisione ribelle ceceno

- Ci sarebbe la Russia dietro l'omicidio del mese scorso di un ex ribelle ceceno in Germania: lo scrive il quotidiano “Wall Street Journal” citando funzionari statunitensi. La vittima, un georgiano di 40 anni che una volta comandava le forze contro la Russia durante una rivolta cecena, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un parco di Berlino il 23 agosto mentre si recava in una moschea locale. Pochi minuti dopo, la polizia tedesca ha arrestato un uomo russo che tentava di lasciare la scena del crimine su uno scooter elettrico dopo aver gettato la pistola e un silenziatore. E' la prima volta che funzionari statunitensi collegano la Russia ad un omicidio, riaccendendo i timori che Mosca stia intensificando una campagna contro i presunti nemici percepiti del paese all'estero. (segue) (Was)