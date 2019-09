Germania-Russia: “Wsj”, Mosca ha orchestrato uccisione ribelle ceceno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno scorso, diversi governi occidentali hanno espulso più di 100 diplomatici russi per l'avvelenamento nel Regno Unito dell'ex spia russa Sergej Skripal e di sua figlia, dopo che Londra ha incolpato i servizi segreti russi (Gru). I funzionari tedeschi inizialmente hanno affermato che l'omicidio potrebbe essere correlato al crimine organizzato. I funzionari statunitensi non hanno rivelato quali funzionari governativi o organizzazioni in Russia sarebbero coinvolti nel presunto complotto per uccidere Khangoshvili. Il Cremlino ha negato con enfasi qualsiasi coinvolgimento nelle uccisioni all'estero, anche se la Russia ha formalmente legalizzato la pratica nel 2006. (Was)