Argentina: Istituto internazionale finanze (Iif), programma macroeconomico "insufficiente"

- Il programma di riequilibrio macroeconomico e la ristrutturazione del crono programma dei pagamenti delle scadenze del debito intrapresi dall'Argentina sono "insufficienti". Lo afferma l'Istituto internazionale delle finanze (Iif), sigla che riunisce alcuni dei principali attori della finanza mondiale, in un rapporto secondo cui i principali problemi dell'Argentina sono rappresentati dagli interessi del debito e dalla fuga di capitali. Secondo l'Iif il programma di assistenza finanziaria da 57 miliardi accordato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha semplicemente "alleggerito la pressione sul breve termine" e non risolve le "significative esigenze di finanziamento" sia in vista delle elezioni presidenziali di ottobre che per l'anno a seguire. L'istituto con sede a Washington ritiene inoltre che "la fuoriuscita di capitali residenti tende ad essere considerevole nel periodo elettorale esercitando ulteriori pressioni sulle riserve internazionali" e che "nonostante la riscrittura del debito, permane il rischio di finanziamento esterno". (segue) (Abu)