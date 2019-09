Municipio Roma V: per Settimana europea mobilità sostenibile domenica 22 passeggiata in bici su via Francigena Prenestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile(che si svolgerà dal 16 al 22 settembre) il V Municipio ha deciso di promuovere molti eventi dedicati al trasporto alternativo ed ecosostenibile. Il tema di quest'anno è 'Camminiamo Insieme' e, per celebrarlo, è stato deciso di organizzare una passeggiata lungo la via Francigena Prenestina domenica 22 settembre". Così una nota della presidenza del Municipio Roma V. "Il percorso, che si svolgerà sia a piedi che in bicicletta - aggiunge - partirà alle ore 9.00 da Porta Maggiore. La prima parte del tragitto terminerà alle ore 12:30 su viale Palmiro Togliatti all'ingresso del Centro Carni. A quel punto, agli aventi diritto, il Municipio darà trenta bici elettriche con le quali proseguire il percorso. Il percorso ciclo pedonale ripartirà poi per procedere fino alla Tenuta della Mistica, passando per il Parco Palatucci. Dopo una sosta per pausa pranzo si ripartirà in bicicletta per giungere all'area archeologica di Gabii". (segue) (Com)