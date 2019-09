Governo: Boccia, confronto sarà continuo con autonomie e minoranze linguistiche

- Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, lasciando palazzo Madama dopo il voto di fiducia al nuovo esecutivo, ha ringraziato "la senatrice Julia Unterberger (Svp) per le parole di apprezzamento espresse nel suo intervento oggi in Senato. Il confronto con il governo sulla tutela delle autonomie e delle minoranze linguistiche continuerà sempre nel rispetto e nell'ascolto reciproco". (Rin)