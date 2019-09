Governo: Fratoianni (Si), in questi anni si è speso troppo poco per scuola e università, invertire subito rotta

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, afferma in una nota che "l'Ocse oggi lancia un allarme sul sistema della formazione in Italia, che già purtroppo conoscevamo: solo il 3,6 per cento del Prodotto interno lordo viene utilizzato per la formazione, contro il 5 per cento della media dei Paesi più avanzati. Si spende troppo poco in istruzione, con un crollo degli investimenti del 9 per cento in pochi anni. Emerge chiaramente come i vari governi di questi anni abbiano utilizzato scuola e università (e quindi il futuro dei nostri figli) come un bancomat per rispondere alla crisi provocata dalla finanza. L'esito è stato che è aumentata la dispersione scolastica, sono diminuiti i laureati e gli immatricolati, è dilagato il precariato fra i docenti, e quelli di ruolo hanno stipendi troppo bassi. E' ora di invertire la rotta, subito", conclude il parlamentare di Leu, secondo cui occorre "investire su scuola e università pubbliche, alzare gli stipendi degli insegnanti e chiudere la stagione infinita del precariato".(Com)