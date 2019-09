Difesa: Israele, Elbit si aggiudica commessa da 38 milioni di dollari con Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controllata britannica dell’israeliana Elbit Systems ha ottenuto un contratto da 38 milioni di dollari dal ministero della Difesa di Londra per la fornitura del sistema di simulazioni degli incendi (Jfst) all’esercito. Lo riferisce una nota della società. I sistemi Jfst saranno forniti per due anni, e nei quattro anni successivi sarà garantita la manutenzione, il supporto tecnico e la formazione in loco. Il contratto prevede sia la fornitura di sistemi fissi che mobili.(Res)