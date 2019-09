Città metropolitana Roma: Montino eletto presidente consulta sindaci e amministratori Pd, "sarà un lavoro di squadra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i sindaci e gli amministratori del Pd, il segretario provinciale Rocco Mauglieri e il partito stesso per la fiducia e l'affetto dimostrati eleggendomi, per acclamazione, presidente della Consulta dei sindaci e degli amministratori del Partito democratico della Città metropolitana di Roma". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "È un compito di fondamentale importanza - aggiunge - e non sarà un lavoro in solitaria, il mio. Sarà, invece, un lavoro di squadra partendo da tre constatazioni. La prima riguarda la nostra ex provincia composta da realtà molto diverse tra loro, tra centri molto piccoli e città più grandi, con caratteristiche ed esigenze molto variegate. Una realtà composita che richiede un'attenzione particolare. La seconda è che non possiamo prescindere dalla presenza, nella città metropolitana, della Capitale del Paese con tutti i riflessi e i condizionamenti che questa presenza, importantissima, comporta per tutti noi". (segue) (Rer)