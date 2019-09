Città metropolitana Roma: Montino eletto presidente consulta sindaci e amministratori Pd, "sarà un lavoro di squadra" (2)

- "La terza - prosegu ancora Montino - è che ci sono problemi molto gravi che si fa una grandissima fatica ad affrontare. Penso per esempio ai servizi a rete come l'Acea Ato 2, l'energia, i rifiuti: servizi integrati con la Città metropolitana che, di contro, è completamente abbandonata a se stessa. Un territorio senza guida e senza un coordinamento, con un'istituzione distratta nella quale da anni si fatica perfino a raggiungere il numero legale per le assemblee degli amministratori. È una città metropolitana che richiede un lavoro di stimolo e motivazione, oltre che luoghi di incontro, confronto e discussione. E non penso solo ad un luogo fisico, ma ad una vera e propria rete, una piattaforma che possa essere veicolo di scambio e crescita comune".Buon lavoro a tutte e tutti noi! (Rer)