Sport: Anzaldi (Pd), Conte e Spadafora salvino sogno ragazzi Tam Tam Basket

- Il presidente del Consiglio Conte e il neoministro dello Sport Spadafora non interrompano il sogno sportivo dei ragazzi della Tam Tam Basket di Castel Volturno. E' l'appello, affidato a Facebook, del deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. "Il nuovo governo Pd-M5s salvi il diritto allo sport di questi giovani, così come fece grazie all'impegno del ministro Lotti due anni fa il governo di centrosinistra. La squadra ha vinto il campionato regionale campano - prosegue Anzaldi - lo scorso anno e ora vorrebbe iscriversi alla serie superiore, il campionato di Eccellenza, ma poiché ufficialmente hanno più di due extracomunitari nella squadra non possono partecipare. I ragazzi della Tam Tam sono tutti nati in Italia, parlano italiano e frequentano le scuole italiane, ma come figli di stranieri sono di fatto considerati extracomunitari. Una situazione assurda. Nel 2017 il ministro Lotti fece approvare una norma che permetteva alla squadra e a questi ragazzi, salvati dalla strada e in situazioni familiari spesso complicate in una realtà difficile come Castel Volturno, di continuare a giocare, come tutti i loro coetanei. In questo modo la Tam Tam Basket ha potuto continuare ad essere un vero e proprio esempio vincente di integrazione. Ora torna di nuovo la burocrazia a bloccare tutto e paradossalmente questo accade perché i ragazzi non si sono accontentati di partecipare ma hanno vinto il loro campionato, arrivando primi. Conte e Spadafora raccolgano l'appello lanciato dal coach Massimo Antonelli, permettano a questi ragazzi di sentirsi uguali agli altri e di poter provare a vincere di nuovo".(Com)