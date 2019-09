Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, mercoledì 11 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 11 - corso Dante 101: l'assessora Schellino partecipa alla presentazione della nuova struttura dell'Unione Genitori Italiani (UGI).Ore 11 - Palazzo civico, sala Orologi: riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara) e la IV Commissione (pres.Antonino Iaria). Odg: Audizione di Tiziana Catenazzo, dirigente scolastica, in merito alle finalita' e procedure del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare.Ore 11,30 - Palazzo civico, Sala Colonne: l'assessore Sacco partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "SaluTO, Torino: Medicina e Benessere - Dialogo diretto fra cittadini e medici".Ore 13 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Controllo di gestione (pres.Cluadio Lubatti) la I Commissione (pres.Marco Chessa) e la III Commissione (pres.Antonino Iaria). Odg: 1) Approfondimento Interpellanza "Questi mercatini ci piacciono un sacco!"; 2) Audizione dell'associazione commercianti Balon. (La seduta non è pubblica).Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca) la IV Commissione (pres.Antonino Iaria) e la VI Commissione (pres.Federico Mensio). Odg: 1) Settimana europea della mobilita' sostenibile 2019; 2) Azioni per favorire mobilità pedonale e accessibilità per disabili.Ore 16 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: 1) Audizione degli assessori Leon. Giusta e Unia sulla ricerca conoscitiva sulla "partecipazione culturale" ; 2) Verifica Mozione "Determinazione della ricerca conoscitiva sulla partecipazione culturale". (segue) (Rpi)