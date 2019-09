Roma: venerdì alla biblioteca hub culturale "Moby Dick" la presentazione del libro fotografico "I volti della canapa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'irruzione della malattia - prosegue ancora - al miglioramento della qualità di vita, alle lotte per il diritto a stare meglio: Maria Novella parla per immagini e sensazioni, ripercorrendo le storie di Claudia, Andrea, Serena, Elisabetta e tanti altri che, grazie agli effetti farmacologici di una delle piante più discusse del secolo, riescono ad alleviare le sofferenze di gravi patologie.L’uso medico della cannabis ha un effetto analgesico nel dolore cronico di natura neurologica o legato a diverse patologie come fibromialgia, sclerosi multipla, epilessia; aiuta nel glaucoma; lenisce le nausee causate da chemio o altre terapie. Sono ancora poche le regioni italiane che, ad oggi, hanno introdotto provvedimenti sostanziali per l'erogazione dei farmaci a base di cannabis, tra queste la Regione Lazio che lo scorso dicembre, con un decreto del commissario ad acta ha autorizzato alla prescrizione e l’erogazione, da parte di tutte le strutture pubbliche ed accreditate in distribuzione diretta da parte delle farmacie dei centri prescrittori, dei medicinali a base di cannabis". (segue) (Com)