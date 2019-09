Roma: M5s, in aula dato benvenuto a neo assessore al Verde Fiorini. Ha tutto il nostro appoggio

- "In Assemblea capitolina abbiamo dato il benvenuto a Laura Fiorini, nuovo assessore alle Politiche del Verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell'ambito del Decoro urbano di Roma Capitale. Laura - a cui spetta il difficile compito di prendersi cura della città più verde d’Italia - ha tutto il nostro appoggio. Nel suo primo intervento in Aula ha già chiarito quali sono le priorità e i traguardi da raggiungere: rilanciare il verde pubblico mettendo al primo posto il rapporto con la cittadinanza attiva. Consapevole, pragmatica e risoluta. Buon lavoro Laura". È quanto si legge in un post del Movimento 5 stelle Roma. (Rer)