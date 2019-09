Governo: Di Maio, dopo Europee ho offerto a Salvini ministero Economia

- Dopo le Europee, l'allora vice premier Luigi Di Maio aveva offerto al suo omologo Matteo Salvini il ministero dell'Economia. Lo ha detto il ministro degli Esteri intervistato da Giovanni Floris per la prima puntata della nuova stagione di diMartedì, in onda stasera dalle 21.15 su La7. "Dopo le Europee ho detto alla Lega: avete vinto le Europee, prendete il commissario e andate a cambiare l'Europa. Secondo: visto che avete a cuore la flat tax e ci accusate di non volerla fare prendete il ministero dell'Economia - ha detto - Sapete che è successo? Mi sono sentito come quello fermo al semaforo rosso che viene tamponato da uno che poi scende e dice: 'è colpa tua perché hai frenato di colpo', 'ma se ero fermo'; 'allora non ti funzionavano gli stop' 'ma ero fermo!'". (Com)