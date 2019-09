Governo: Di Maio a “diMartedì”, in questo esecutivo vedo “una grande opportunità”

- In questo governo “vedo una grande opportunità”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris al programma a "diMartedì" in onda questa sera su "La7". “Io in questo governo vedo una grande opportunità, noi in questa fase, lo abbiamo concordato quindi non ho ragione di credere il contrario, abbiamo la grande opportunità di fare una rivoluzione verde, ecologica per l’Italia”, ha dichiarato il ministro. “Ci sono una serie di sensibilità unite ai grandi cambiamenti climatici, temi all’ordine del giorno, che tutti i cittadini percepiscono”, ha aggiunto. Secondo Di Maio “questa è la grande occasione”, già nella legge di bilancio a dicembre, “per iniziare a cambiare, migliorare la vita degli italiani”. Il ministro ha ricordato che entro il 2025 l’Italia dovrà spegnere tutte le centrali a carbone e vi è concordanza sul “fermare le trivellazioni nel nostro mare”. “Abbiamo le coste più belle del mondo ed è da fessi metterle a repentaglio per una trivella impazzita. Basta inceneritori, fare meccanismo bonus-malus sui prodotti inquinanti”, ha aggiunto.(Sic)