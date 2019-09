Autostrade: Di Maio, revisione concessioni contempla anche revoca, per Benetton nessuna fiducia

- Nel programma del governo giallorosso "abbiamo scritto revisione di contratti di concessione per le autostrade italiane. In Italia non ci sono solo i Benetton, ma ci sono anche altre compagnie. Noi vogliamo avviare una revisione generale, ma chi non ha mantenuto il ponte Morandi causando oltre 40 vittime non può più gestire le nostre strade: questo è sacrosanto". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a DiMartedì, su La7. "Sono contento del fatto che il capogruppo del Pd alla Camera abbia detto che nella revisione è contemplata anche la revoca - ha aggiunto - Per i Benetton non ci può essere fiducia, dobbiamo necessariamente cambiare gestore". (Rin)