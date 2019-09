Governo: "test" di inglese per Di Maio a DiMartedì. Poi scherza su vignette con Salvini

- Do you speak english? Yes”. Alla domanda di Giovanni Floris, nel corso dell’intervista a DiMartedì su La7, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha risposto sorridendo e ricordando le vignette che in questi giorni hanno ironizzato sulla sua conoscenza delle lingue. Poi ha rivelato quale tra tutte quelle che hanno accompagnato la crisi di governo lo ha divertito maggiormente. Era il periodo in cui la Lega chiedeva a me di fare il premier e c’erano varie vignette di questi appostamenti, era tutto finto ovviamente, di Salvini che chiedeva a me di riavvicinarmi. E c’è quella in cui io rispondo al telefono ‘che altro vuoi?’ e lui ‘aspetto un bambino’. Grande Osho”.(Rin)