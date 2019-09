Roma: Bergamo, città cambia anche scegliendo come chiamare i luoghi dove viviamo e lavoriamo. Da Raggi atto forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cambiare denominazione a strade e piazze è un atto che si può compiere solo quando ci sono fortissime motivazioni, dunque un accadimento eccezionale, e così è ad 80 anni dalla promulgazione delle infami leggi razziali volute dal fascismo. Decidere di sostituire i nomi di coloro che avevano sostenuto il Manifesto della Razza con quelli di chi si è opposto al fascismo è stato un atto molto forte per provare a riflettere sulle responsabilità del ventennio e chiamare i cittadini a pronunciarsi per scegliere nuove denominazioni è stato, a mio giudizio, il miglior percorso in questa circostanza". Lo dichiara, riferisce una nota del Campidoglio, il vicesindaco con delega alla Crescita culturale e presidente della Commissione consultiva di Toponomastica Luca Bergamo. "La città cambia - anche - scegliendo come chiamare i luoghi dove viviamo e lavoriamo. La Sindaca Virginia Raggi ha fortemente lavorato per questo atto in cui si ribadisce con forza che Roma è antifascista, come testimonia anche la medaglia conferita dal Presidente della Repubblica", conclude.(Com)