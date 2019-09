Serbia: Rojc (Pd), competenza Fassino utile in Consiglio d'Europa

- La senatrice del Partito democratico, Tatjana Rojc, commenta in una nota la nomina di Piero Fassino a Rapporteur sulla Serbia per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. "La competenza specifica di Fassino sarà un utile valore aggiunto nel lavoro del Consiglio d'Europa indirizzato a integrare e ancorare stabilmente la Serbia all'Europa. Per l'Italia - aggiunge la parlamentare dem - in particolare i Balcani occidentali sono un'area di interesse strategico e considero un fatto positivo che il premier Conte abbia voluto ricordarla nel suo discorso programmatico. Non possiamo - conclude Rojc - perdere il passo nella partnership con la Serbia, per il ruolo di questo Paese nella stabilità dell'area e di cerniera con altri Paesi". (Com)