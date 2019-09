Brasile: governo riprende contatti con Messico per accordo di libero commercio (4)

- La fine del regime delle quote per i veicoli leggeri era stato progettato in accordo firmato nel 2015. A partire dal 2020, il libero scambio è previsto anche per i veicoli pesanti (camion e autobus) e i relativi ricambi. Inoltre "il governo brasiliano è pronto ad allargare l'area di libero scambio con il Messico ad altri settori, sia industriali che agricoli, oltre che alle produzioni in ambito sanitario e fitosanitario", riporta la nota dei ministeri brasiliani. (Brb)