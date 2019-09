Roma: da Assemblea capitolina ok a nuovo regolamento entrate

- Con 24 voti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario l'Assemblea capitolina - riunita per la prima volta dopo la pausa estiva - ha approvato la delibera 33 del 2019 che contiene il nuovo regolamento generale delle entrate capitoline. Ad illustrare in Aula il provvedimento è stato l'assessore al Bilancio di Roma Capitale Gianni Lemmetti che ha ringraziato gli uffici e la commissione per il lavoro svolto. All'interno del regolamento sono contenute diverse novità che hanno in comune l'obiettivo di aumentare le entrate della Capitale. Tra le altre cose, per la prima volta vengono disciplinate le modalità con le quali Roma Capitale deve applicare l'istituto dell'autotutela. (segue) (Rer)