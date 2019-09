Roma: da Assemblea capitolina ok a nuovo regolamento entrate (2)

- Inoltre con il regolamento vengono introdotte alcune regole in materia di compliance: prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione Roma Capitale avrà la possibilità di intraprendere un'attività precoattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti sia di natura tributaria che patrimoniale, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'obiettivo offrire, a fronte di una maggiore capacità e autonomia del comune di applicare fermi amministrativi o iscrivere ipoteche e effettuare pignoramenti sui beni dei debitori, la possibilità ai contribuenti di pagare evitando le conseguenze negative del l'inadempimento. I debiti, tributari e patrimoniali, saranno inoltre rateizzabili fino a un massimo di 72 rate. Ancora: è stata data corretta regolamentazione all'istituto del ravvedimento operoso, dell'accertamento con adesione e della compensazione. Infine, con il provvedimento è stata istituzionalizzata l'attività di collaborazione tra le istituzioni per lo scambio dei dati e delle informazioni utili per la lotta all'evasione e all'aggiornamento delle banche dati nel rispetto delle norme di legge. (Rer)