Governo: Senato approva fiducia. Zingaretti, inizia grande sfida. In Aula resa conti Conte-Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 169 sì, 133 no e 5 astensioni l'Aula del Senato ha approvato la mozione di fiducia al governo Conte II. Due le astensioni eccellenti tra le fila della maggioranza giallorossa, quella di Matteo Richetti del Pd e del 5 stelle Gianluigi Paragone. "Il Parlamento ha votato la fiducia al governo. Un nuovo inizio per l'Italia, una stagione riformatrice di rilancio e speranza - è il commento del presidente del Consiglio - Costituzione e rispetto delle istituzioni la nostra bussola, gli interessi degli italiani il nostro obiettivo. Al lavoro con coraggio e determinazione". “Ora inizia la grande sfida: cambiamo insieme l'Italia", sono le parole a caldo del segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il dibattito nell’Aula del Senato, convocata per la fiducia al governo giallorosso, è stata l’occasione per una resa dei conti, quasi più personale che politica, tra il premier Giuseppe Conte e il suo ex ministro dell’Interno, il leader della Lega Matteo Salvini. Il secondo atto del duro confronto andato in scena sempre al Senato il 20 agosto, quando, dopo un duro atto d’accusa all’indirizzo di Salvini, Conte ha annunciato la fine dell’esecutivo gialloverde e quindi le sue dimissioni, poi ufficializzate al Quirinale. E così è stato un vero e proprio duello quello svoltosi nel pomeriggio tra i due. Salvini, che si è rivolto al premier chiamandolo “Conte-Monti”, lo ha accusato di occupare una poltrona “figlia di slealtà, tradimento e di interesse personale”, e di esservi “inchiodato come le vecchie mummie della prima Repubblica”. Per Salvini l’alleanza giallo-rossa è fatta “solo per tenere fuori la Lega”, prova ne è l’annunciata riforma elettorale, con il ritorno al proporzionale. L’attacco si è allargato poi all’Europa, Salvini ha imputato a Conte, che definisce “l’uomo che sussurrava alla Merkel” di aver “svenduto l’interesse dell’Italia” e di aver preso una “sola” con l’incarico affidato a Gentiloni, dal momento che tutto sarà sotto il controllo del falco Dombrovskis”. Abituatevi a queste piazze”, ha poi detto riferendosi alla manifestazione di ieri a Montecitorio - Siete minoranza nel Paese e all'interno dei vostri partiti. Hanno capito tutti che questo governo è basato sulla spartizione delle poltrone e sulla paura del voto”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua replica nell'Aula del Senato si è difeso dagli attacchi della Lega: “C'è chi è rimasto fermo all'8 agosto quando con arroganza ha ritenuto di dar avvio ad una crisi di governo, e questo è legittimo, ma - ha evidenziato il premier - ha deciso unilateralmente di portare a elezioni o a una campagna elettorale da ministro dell'Interno. E sempre unilateralmente e arbitrariamente di concentrare nelle proprie mani tutti i poteri, pieni poteri". (segue) (Rin)