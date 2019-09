Governo: Senato approva fiducia. Zingaretti, inizia grande sfida. In Aula resa conti Conte-Salvini (2)

- Conte ha quindi proseguito: "Se questo era il progetto e l'obiettivo è comprensibile che chiunque l'abbia ostacolato, pur nel rispetto della Costituzione e per evitare al Paese una gravissima incertezza politica ed economica, sia diventato un nemico. Gli interpreti del cambiamento, gli amici di ieri non diventano avversari, ma nemici". Il premier, poi, riferendosi al leader della Lega è stato ancora più esplicito: "Assegnare ad altri le proprie colpe è il più limpido e lineare percorso per rimanere deresponsabilizzati a vita e non confrontarsi con le conseguenze delle sue decisioni, per conservare la propria leadership e scacciare via gli errori politici. Dare ad altri la colpa dei propri errori - ha concluso - è il modo migliore in politica per conservare la leadership di un partito". All’indirizzo di chi dai banchi della Lega intonava il coro “dignità”, “dignità”, Conte ha detto: “Avrete modo di spiegare agli italiani cosa ci sia di dignitoso in tutti i voltafaccia che ci sono stati nelle ultime settimane”. Quanto al programma di governo, il presidente del Consiglio nel rispondere ai rilievi dei senatori delle diverse forze politiche, ha ribadito l’impegno a disinnescare l’aumento dell’Iva, a ridurre il cuneo fiscale mentre in tema di immigrazione ha sollecitato l’abbandono degli "slogan 'porti chiusi, porti aperti'. Questo governo – ha sottolineato - lavorerà su un piano multilivello, intensificheremo la collaborazione con i Paesi di origine, lavoreremo con i Paesi di transito dei flussi migratori, lavoreremo soprattutto per contrastare i traffici illeciti - perché questa è una tratta inumana - e per contrastare l'immigrazione clandestina. Dobbiamo assolutamente rafforzare il meccanismo dei rimpatri: in questo momento abbiamo pochi accordi e ne dobbiamo concludere altri”. "E' un fenomeno che va gestito anche a livello europeo e – ha concluso - occorre agire al più presto per modificare il Regolamento di Dublino". (Rin)