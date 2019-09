Governo: Catalfo, ora al lavoro su grandi sfide per bene cittadini e famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro quindi elenca le priorità dell'agenda del suo dicastero: "Salario minimo, una legge sulla rappresentanza sindacale e un'altra - fondamentale e non più rinviabile - per la parità di genere nelle retribuzioni, senza dimenticare la realizzazione di un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali". E come già annunciato ribadisce che Reddito di cittadinanza e Quota 100 "restano", sebbene "entrambe le misure possono essere migliorate, non sono in discussione". Resta in campo poi l'esigenza di "lavorare con sempre maggiore forza sul potenziamento delle politiche attive e dei Centri per l'impiego. È un lavoro complesso - ammette Catalfo - ma lo faremo con la forza e l'abnegazione che ci contraddistinguono. Come Movimento cinque stelle, abbiamo sempre sostenuto che 'nessuno deve rimanere indietro'. Lungo questa direttrice - promette - continueremo a muoverci per il bene di cittadini e famiglie". (Rin)