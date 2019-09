Tunisia: fermati presunti aggressori agenti di polizia a Tozeur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della sicurezza tunisini hanno arrestato quattro persone per il loro presunto coinvolgimento nell’aggressione di un membro delle forze dell’ordine, avvenuta lo scorso 8 settembre a Tozeur. Lo ha annunciato oggi il portavoce del polo giudiziario per la lotta al terrorismo, Sofiene Selliti. Uno dei quattro fermati avrebbe prestato in precedenza fedeltà allo Stato islamico. Secondo Selliti, un altro degli arrestati aveva in programma di colpire strutture vitali del paese e stazioni di polizia con dell’esplosivo.(Tut)