Roma: Campidoglio, su incendio a Monte Stallonara per Arpa Lazio valori emissioni inquinanti ampiamente inferiori a limiti

- "In relazione all’incendio che si è verificato il 20 agosto 2019 in località Monte Stallonara a Roma, si rende noto che, dalle analisi delle emissioni ricevute da Arpa Lazio, i valori sono risultati 'ampiamente inferiori al limite giornaliero' previsto dalla legge". Così in una nota il Campidoglio. "Arpa Lazio - spiega - ha infatti installato a circa 300 metri dall’area interessata, un campionatore per polveri sottili. Si tratta dello strumento necessario per verificare la concentrazione di queste sostanze, secondo quanto previsto dal d.lgs. n.155/2010, e per valutare l’eventuale presenza in aria di altri inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), Pcb (sostanze chimiche prodotte tramite processi industriali), e diossine".(Com)