Fisco: Bitonci (Lega), D'Uva sbaglia, Iva è imposta indiretta e non progressiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega, Massimo Bitonci, dichiara in una nota che "capiamo che il nuovo amore di convenienza tra il Conte bis e il Movimento cinque stelle accechi anche i migliori elementi grillini, ma confondere l'Iva con l'Irpef mi sembra davvero troppo. La sua replica a Conte ci ha lasciati senza parole. Abbiamo infatti sorprendentemente appreso da D'Uva che l'Iva colpisce i consumi in proporzione al reddito, facendo confusione tra le imposte proporzionali e quelle progressive. Vorrei ricordare ai colleghi del M5s che non esiste alcuna imposta progressiva sui consumi. Auspico che la voglia di poltrone non abbia la meglio sulle competenze. Materie come quella fiscale", conclude l'esponente del Carroccio, "non ammettono errori e confusione che andrebbero a colpire i cittadini onesti che pagano le tasse".(Com)