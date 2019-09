Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIncontro pubblico “Oltre lo stigma per cambiare l’immagine della demenza” organizzato dalla Federazione Alzheimer Italia a Milano. Tra gli ospiti anche Wendy Weidner, responsabile della ricerca e della policy di ADI, che parlerà del Rapporto Mondiale Alzheimer 2019. Il convegno apre le celebrazioni del VIII Mese Mondiale Alzheimer, che culminerà poi nella XXVI Giornata Mondiale Alzheimer del 21 settembre.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 9 - 13)L’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti partecipa all’incontro pubblico organizzato dall’Arcidiocesi di Milano dal titolo “Nel mondo globalizzato che rimpiange le frontiere il ruolo di un nuovo polo di cultura missionaria”. Insieme all’assessore, ne parlano padre Mario Ghezzi, direttore del Centro di cultura e animazione missionaria del Pime e mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale della Diocesi di Milano. Gli interventi sono accompagnati anche da due contributi video: un’intervista a padre Ferruccio Brambillasca, Superiore Generale del Pime, e una all’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.Nuova sede del centro Pime, via Monte Rosa 81 (ore 11.00)L’assessore allo Sport Roberta Guaineri partecipa alla conferenza stampa per la presentazione della Milano Montagna Week che si terrà dal 14 al 20 ottobre. Intervengono: Laura Agnoletto, Co-Founder & Art Director Milano Montagna; Francesco Bertolini, Co-Founder & Editor Milano Montagna.Palazzo Marino, Sala Brigida, Piazza della Scala, 2 ( ore 11.00)L’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive, Moda e Design Cristina Tajani partecipa alla conferenza stampa di presentazione della 50° edizione di MICAM, il salone internazionale del calzaturiero che si terrà in città, dal 15 al 18 settembre. Intervengono Siro Badon, Presidente di MICAM e di Assocalzaturifici; Paolo Borghini, Direttore di MICAM; Tommaso Cancellara, Amministratore Delegato di MICAM e Direttore Generale di Assocalzaturifici.Palazzo Marino, sala Brigida, Piazza della Scala, 2 (ore 12.00) (segue) (Rem)