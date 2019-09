Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni partecipa a un incontro con i rappresentanti di Confindustria Bergamo. Sarà l'occasione per confrontarsi con gli stakeholder del territorio sui temi della sostenibilità.Sede Confindustria Bergamo, via G. Camozzi, 64 Bergamo (ore 10.00)L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'Anteprima mondiale della seconda edizione di Earthprize international, premio per l'educazione ambientale e il paesaggio. La manifestazione prevede ospiti internazionali, conferenze, visite guidate ed esplorazioni.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10.30).L'assessore regionale allo Sport e giovani, Martina Cambiaghi, interviene alla presentazione di 'Milano Montagna Week', la nuova settimana dedicata alla cultura di montagna e all'outdoor che avrà luogo dal 14 al 20 ottobre 2019 con eventi diffusi in città. Evento centrale della Week sono i Sustainable Outdoor Days, dal 17 al 20 ottobre a Base Milano.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 11.00)Presentazione della IV edizione del Premio artistico "Michele Cea" che si svolgerà dal 12 al 21 settembre presso lo spazio ex Fornace di Milano (Alzaia Naviglio Pavese). Alla presentazione della manifestazione, che ha anche il patrocinio del Consiglio regionale, intervengono Giovanni Malanchini, Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; don Antonio Mazzi, Fondazione Exodus; Sergio Meazzi, Assessore alla Cultura del Municipio 6 di Milano; Massimiliano Porro, docente di Storia dell'Arte all'Accademia Belle Arti Aldo Galli- IED di Como; Carlo Motta, responsabile libri Giorgio Mondadori, la giornalista Cinzia Alibrandi e il Presidente della Fondazione Cea, Nicola Cea.Palazzo Pirelli, Sala Ghilardotti, via Filzi, 22 (ore 11.00)Gli assessori Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Massimo Sertori (Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni) partecipano alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2019 de “Il Bitto e le stelle”, la manifestazione annuale che celebra l'arrivo a valle dagli alpeggi, delle popolari forme di formaggio, eccellenze del territorio.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone via F. Filzi, 22 (ore 12.00)Il vicepresidente e assessore di Regione Lombardia alla Ricerca e Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala e l'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani sono presenti alla presentazione della sperimentazione della tecnologia Blockchain per l'iscrizione alla misura regionale Nidi Gratis. Sono presenti anche il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi e Francesco Ferri, presidente di Aria spa (Agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti).Villa Ghirlanda Silva, via Frova, 10 – Cinisello Balsamo/Mi (ore 18.00) (segue) (Rem)