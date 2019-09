Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.VARIE“Equilibri del mercato immobiliare e creditizio tra sostenibilità ed etica. La cultura del dato per un mercato sano”. Relatori: Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Mercato immobiliare italiano; Piero Terranova, Analista Ufficio Studi Analisi socio-demografiche; Renato Landoni, Presidente Kìron Partner SpA; Michele Cristiano, AD CF Assicurazioni SpAPalazzo Turati, Sala Conferenze, Via Meravigli, 9 (ore 11.00)MONZAIl Sindaco di Monza, Dario Allevi, il Vicesindaco Simone Villa e il Presidente di Brianzacque Enrico Boerci, incontrano i giornalisti per presentare “Via Manara, Via San Rocco e Via Borsa: tre nuove linee di acquedotto.Comune di Monza, Sala Giunta, Piazza Trento e Trieste, (ore 12.30) (Rem)