Argentina: Istituto internazionale finanze (Iif), programma macroeconomico "insufficiente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina, da tempo alle prese con un delicato quadro macroeconomico, soffre un momento di particolare allarme finanziario seguito alla sconfitta del presidente Mauricio Macri alla primarie celebrate l'11 agosto in vista delle elezioni generali di ottobre. All'indomani del confronto a distanza vinto dal candidato peronista Alberto Fernandez, si è scatenata nel paese una forte volatilità, con una dinamica che ha portato tra le altre cose alla svalutazione della moneta di oltre il 25 per cento in una sola settimana e nell'impennata del differenziale misurato con i titoli del Tesoro statunitense, passato dagli 800 punti ad oltre 2500. Il crollo della moneta ha obbligato il governo del presidente Macri a varare un pacchetto di misure eccezionali per attenuare l'impatto dell'inflazione sui salari e ha portato alla rinuncia del super ministro delle Finanze, Nicolas Dujovne, sostituito da Hernan Lacunza. (segue) (Abu)