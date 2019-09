Argentina: Istituto internazionale finanze (Iif), programma macroeconomico "insufficiente" (7)

- "Sebbene lo Stato sta assistendo con maggiori aiuti alimentari, questi non sono sufficienti per coprire le insufficienze di questi tempi", si legge nel comunicato. Il documento propone tra le altre cose la creazione di "un paniere di prodotti per la prima infanzia che possa essere distribuito gratuitamente o a prezzi sussidiati" e "l'aumento delle partite destinate alle mense sociali, comunitarie e scolastiche". "Sebbene lo stato ha aumentato il somministro di aiuti questi non sono sufficienti a coprire le carenze di questo tempo", prosegue la nota. (Abu)