Governo: D'Inca, dopo fiducia al lavoro per non lasciare nessuno indietro

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, commenta su Facebook: "Anche dal Senato della Repubblica è arrivata la fiducia al governo Conte. Adesso iniziamo a lavorare per il bene del Paese, non abbiamo tempo da perdere: ci aspettano le famiglie, i cittadini e soprattutto i giovani che vogliono un’Italia migliore. Puntiamo - aggiunge - sul lavoro, sulla crescita e sulle imprese, per non lasciare indietro nessuno. Un obiettivo che raggiungeremo lavorando duramente, giorno dopo giorno. Avanti tutta". (Rin)