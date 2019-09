Municipio Roma V: per Settimana europea mobilità sostenibile domenica 22 passeggiata in bici su via Francigena Prenestina (2)

- "Il Municipio, in collaborazione con l'associazione Sentiero Verde e in coordinazione con il Centro di educazione ambientale del Municipio e i volontari del Servizio Civile - spiega - ha deciso di organizzare questo percorso per rivivere e scoprire il significato storico archeologico e ambientale dei punti della via Francigena che attraversano il territorio e per sensibilizzare sull'uso della mobilità sostenibile. Sull'importanza di questa iniziativa, l'assessore alle Politiche ambientali del V Municipio, Dario Pulcini, ha dichiarato: 'La mobilità sostenibile è un pilastro fondamentale per la sostenibilità ambientale: queste iniziative servono per sensibilizzare i cittadini, per conoscere e valorizzare il territorio'". (Com)