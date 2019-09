Lega: Grimoldi, venerdì notte nelle strade della Lombardia per dire no al governo di Bibbiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì sera tutte le sezioni della Lega in Lombardia, tutte, nessuna esclusa, saranno in strada, per una grande notte di 'attacchinaggio'. Lo annuncia, in una nota diffusa oggi, Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda. "Utilizzeremo gli spazi appositamente consentiti per ricordare ai cittadini il perché della nostra battaglia democratica, contro un Governo delle poltrone nato senza consultare il popolo, un Governo di interessi e privilegi varato solo per evitare di tornare alle urne, per salvaguardare la 'casta' che altrimenti il popolo avrebbe spazzato via con il voto", spiega Grimoldi ribadendo che "venerdì notte tutti i militanti leghisti in Lombardia saranno in strada ad 'attacchinare' Per informare i cittadini. Perché la battaglia è appena cominciata".(Com)