Nicaragua: alto commissario Onu Bachelet, repressione libertà fondamentali nel paese continua (4)

- Il deterioramento della situazione nel paese è stato a più riprese denunciato dalle organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani. Lo scorso 2 luglio l'organizzazione non governativa Human right watch (Hrw) ha chiesto all’Unione europea di imporre sanzioni contro gli alti funzionari nicaraguensi coinvolti in violazioni dei diritti umani. “Il presidente Daniel Ortega non ristabilirà volontariamente le garanzie di base sui diritti umani che il suo governo ha fatto di tutto per smantellare”, ha detto il direttore Americhe di Hrw José Miguel Vivanco in una lettera indirizzata all’alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue Federica Mogherini. (segue) (Mec)