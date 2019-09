Governo: Romeo (Lega), tecnico a Interno è segno debolezza, con Gualtieri passati a "controllati speciali"

- Il capogruppo dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte bis a palazzo Madama, ha commentato il responsabile del Mef del governo giallorosso: "All'Economia siamo passati da osservati speciali a controllati speciali visti i trascorsi del signor Roberto Gualtieri". E sulla titolare dell'Interno per Romeo mettere un tecnico "è un segnale di debolezza". In generale poi sulla composizione dell'esecutivo, il Nord, la "parte produttiva del Paese" è stata "dimenticata" per cui Romeo ha aggiunto: "Così non aiutate il Sud d'Italia, sia chiaro". (Rin)