Usa-Venezuela: dipartimento Tesoro autorizza transazioni ad alcuni funzionari governo Maduro (5)

- La Russia, tra i più stretti alleati di Maduro, ha fortemente criticato il provvedimento. "E' necessario fermare le sanzioni contro Caracas", ha dichiarato il ministero degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Ci siamo costantemente opposti alla 'spirale delle sanzioni', rimanendo un membro responsabile della comunità internazionale e un partner affidabile per tutti i paesi", ha affermato il ministro, aggiungendo che Mosca vede il blocco delle risorse statali del Venezuela da parte degli Stati Uniti come un atto di "terrorismo economico". La reazione di Mosca fa eco a quella del governo cubano. Il blocco degli attivi del governo venezuelano di Nicolas Maduro, ha denunciato il ministro degli Esteri dell'isola Bruno Rodriguez Parrilla, è "un'altra azione volta a danneggiare e derubare" il paese. "La nostra solidarietà al presidente Nicolas Maduro, i militari e il popolo del Venezuela. Diciamo basta alla spoliazione dei nostri popoli e al tentativo di dominazione imperialista", ha scritto il ministro sul suo account Twitter ufficiale. (segue) (Was)