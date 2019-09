Usa-Venezuela: dipartimento Tesoro autorizza transazioni ad alcuni funzionari governo Maduro

- Il Dipartimento del tesoro Usa, tramite l'Ofac (Office of foreign assets control), ha emesso una nota con la quale autorizza transazioni finanziarie per alcune categorie di persone legate al governo venezuelano di Nicolas Maduro. L'autorizzazione, in deroga alla pesante tornata di sanzioni firmata a inizio agosto dalla Casa Bianca, va ai cittadini statunitensi, agli stranieri che sono residenti permanenti negli Usa, ad alcune persone che si trovano negli Usa a titolo temporaneo e agli ex impiegati o contrattisti del governo venezuelano. A tutti questi, in pratica, verrà concessa la possibilità di recuperare i loro asset in Venezuela, a meno che non siano controllati da persone comunque sanzionate da Washington. Di fatto si apre uno spiraglio di flessibilità all'interno del rigido schema delle ultime sanzioni firmate dalla Casa Bianca. (segue) (Was)