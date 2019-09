Usa-Venezuela: dipartimento Tesoro autorizza transazioni ad alcuni funzionari governo Maduro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi esponenti del governo del presidente Nicolas Maduro, tra cui la vicepresidente Delcy Rodriguez, hanno denunciato le sanzioni come un tentativo di ostacolare con azioni di forza il processo negoziale in atto. Un percorso che però Caracas conferma di voler esperire fino in fondo: "L'istruzione di Nicolas Maduro è stata di portare avanti a ogni costo il tavolo negoziale a favore del dialogo e dell'incontro", ha detto Rodriguez in una conferenza stampa tenuta martedì assieme ad altri membri del governo. Il leader delle opposizioni - il presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò - ha da parte sua assicurato che le misure della Casa Bianca non penalizzano la popolazione ma solo gli elementi del "regime". (segue) (Was)