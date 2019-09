Lega: Corte d'Appello conferma condanna Belsito per diffamazione Maroni

- Francesco Belsito ha diffamato Roberto Maroni nel 2012 con le dichiarazioni rilasciate nel 2012 in un'intervista a "Panorama". Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano confermando la sentenza di primo grado. Nel novembre del 2017 il giudice della IV sezione del Tribunale, Oscar Magi, aveva condannato l'ex tesoriere della Lega a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa, e al pagamento di una provvisionale di 100 mila euro per diffamazione in merito ad alcune sue dichiarazioni, pubblicate il 19 aprile di sette anni fa dal settimanale "Panorama", nelle quali, in sostanza, sosteneva che l'allora ministro dell'Interno era stato "destinatario" di una "tangente da 54 milioni di dollari" per una commessa in Libia. Il collegio di secondo grado ha anche ribadito la provvisionale di 100 mila euro che Belsito dovrà versare all'ex governatore della Lombardia. "Le conseguenze politiche e giudiziarie delle dichiarazioni di Belsito sono andate ben oltre questo processo per diffamazione", ha spiegato l'avvocato Domenico Aiello, legale di Roberto Maroni facendo riferimento all'indagine per corruzione internazionale sul caso Finmeccanica avviata dopo che i pm di Milano sentirono Belsito su quanto dichiarato a "Panorama".(Rem)