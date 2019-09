Scuola: Fioramonti, contro alto tasso Neet italiani, rafforzare diritto a studio

- Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti informa su Facebook di aver "visto gli ultimi dati Ocse" e riferisce: "Italia e Colombia hanno il numero più alto di Neet. Giovani che non lavorano e non studiano. Il report è una conferma di ciò che già sappiamo. Molti ragazzi abbandonano gli studi perché si rassegnano all'idea che studiare non serva a nulla". Per il titolare dell'Istruzione invece, "in realtà è esattamente l'opposto: studiare in modo innovativo, pratico e accattivante è il modo migliore per garantire maggiore benessere e integrazione sociale" e per fare questo "servono maggiori finanziamenti, ma anche una narrazione diversa di Paese che si liberi della logica del successo facile, della glorificazione dell'ignoranza e del 'tronismo', per recuperare quella dell'impegno e dell'emancipazione". Fioramonti quindi conclude che la strategia di riduzione drastica del precariato è "solo" una: "Rafforzare il diritto allo studio e andare di pari passo con una più forte integrazione delle scuole (soprattutto quelle tecniche) e delle università, con i propri territori e con le realtà produttive". (Rin)