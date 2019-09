Migranti: Malta, profughi Alan Kurdi ripartiti tra due Stati Ue

- Saranno ripartiti tra due Stati membri dell'Ue i cinque migranti ancora a bordo della Alan Kurdi, nave operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Eye, da giorni al largo di Malta in attesa di un'autorizzazione all'approdo per far sbarcare i profughi soccorsi nel Mediterraneo. È quanto annunciato oggi dal governo maltese, che non ha reso noto quali siano i paesi dell'Ue dichiaratisi pronti ad accogliere i migranti della Alan Kurdi. Di certo vi è che i profughi “non devono restare a Malta”, ha dichiarato il governo dell'isola, secondo quanto riferito dal settimanale tedesco “Der Spiegel”. Circa dieci giorni fa, la Alan Kurdi ha soccorso un gruppo di 13 migranti al largo della Libia. Successivamente, gran parte del gruppo è stata fatta sbarcare a Malta per ottenere le cure mediche necessarie al grave stato di salute in cui versava. (Geb)