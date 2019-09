Medio Oriente: Netanyahu, "annetterò insediamenti Cisgiordania se eletto"

- Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, annetterà gli insediamenti della Cisgiordania nel caso di vittoria alle elezioni del prossimo 17 settembre. Lo ha dichiarato il capo dell’esecutivo ai giornalisti a cinque giorni dal voto. Nel suo discorso, il premier ha chiarito che “non farà nulla senza un chiaro mandato”, perché Israele è “una democrazia”. Per questo, “sto chiedendo di ricevere il mandato per fare questa cosa (l’annessione degli insediamenti nella Valle del Giordano) che gode di un ampio consenso e definire finalmente i confini permanenti di Israele”, ha affermato Netanyahu. Il leader del partito Likud ha promesso che la Cisgiordania non si trasformerà in una nuova Gaza. Questa mattina l’ufficio di Netanyahu aveva annunciato che il premier avrebbe fatto un importante annuncio nel pomeriggio. Anche alla vigilia delle elezioni dello scorso 9 aprile Netanyahu aveva promesso di annettere gli insediamenti della Cisgiordania nel caso di vittoria alle elezioni. L’eventuale annessione degli insediamenti avverrà in coordinamento con l’amministrazione degli Stati Uniti di Donald Trump. Dopo l’esito del voto in Israele è attesa la pubblicazione degli aspetti politici del piano di pace del secolo per il Medio Oriente, architettato dal consigliere e genero di Trump, Jared Kushner.(Res)