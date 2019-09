Tunisia: presidenziali, due tv accusate di aver violato regole campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi cinque giorni di campagna elettorale in vista delle presidenziali tunisine del 15 settembre due emittenti televisive, “Al Hiwar Tounsi” e “Hanniba”, sono state protagoniste di violazioni dei regolamenti in vigore. Lo ha reso noto Najil Heni, capo dell’unità di controllo dell’Istanza superiore indipendente per le elezioni (Isie). Le due televisioni avrebbero favorito alcuni candidati rispetto ad altri concedendo loro più tempo in onda. Quanto alle emittenti radiofoniche, Heni ha elogiato invece la copertura da parte di “Mosaique Fm”, definita “equilibrata”. (Tut)