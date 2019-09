Sgomberi Roma: incontro in Campidoglio, garantiti servizi per assicurare continuità scolastica a bambini Cardinal Capranica

- Nell'incontro di questa mattina in Campidoglio alla delegazione delle famiglie sgomberate dallo stabile di via Cardinal Capranica a Primavalle, a quanto si apprende, sono stati garantiti i servizi che permetteranno ai bambini la continuità scolastica in vista della ripresa delle lezioni a partire dal 16 settembre prossimo. Lo sgombero avvenuto il 15 luglio scorso ha visto lo spostamento di circa 300 persone tra cui circa 100 bambini in strutture di accoglienza in zone diverse e distanti dal quartiere di Primavalle. La richiesta delle famiglie è stata oggi incentrata principalmente sulla continuità scolastica (Rer)