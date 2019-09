Rai: Capitanio (Lega), Odg nazionale premia Carola Rackete ma tace su Sanfilippo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, segretario della commissione parlamentare di Vigilanza Rai, scrive in una nota che "mentre l'Ordine dei giornalisti azionale sponsorizza di fatto un premio da 2 mila euro a Carola Rackete al Festival 'Imbavagliati', il suo presidente, Carlo Verna, preferisce fare silenzio sul gravissimo caso del post su Salvini e la sua famiglia da parte del giornalista Rai Fabio Sanfilippo, che ha fatto barbaramente a pezzi la deontologia professionale facendo apparire il giornalismo come un deserto di clandestinità dove ognuno esercita la professione secondo le proprie regole. Un plauso all'Odg del Lazio", continua il parlamentare, "che ha invece provveduto quantomeno a segnalare quel post infame al Consiglio territoriale di disciplina per le opportune valutazioni. Di fronte a casi estremi come questo, che ha investito un parlamentare della Repubblica all'epoca dei fatti ministro dell'Interno - e soprattutto la sua famiglia -, non ci si può certo nascondere dietro un dito o lavarsene pilatescamente le mani, magari con la scusa delle competenze territoriali dell'Odg. Auspichiamo dunque un pronto intervento di Verna", conclude Capitanio, "che invece era stato molto sensibile sul caso della moto d'acqua e del figlio di Salvini".(Com)