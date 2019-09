Mobilità: Metro4 Milano, chiuso per 10 giorni marciapiede via Sforza per passaggio Tmb

- In previsione del passaggio della prima delle due talpe impiegate nello scavo delle gallerie della tratta centrale della M4, dal 13 settembre per circa 10 giorni, sarà temporaneamente chiuso al passaggio il tratto di marciapiede sul lato dei civici pari (n° 28-32) di via Francesco Sforza nella parte in prossimità del cantiere, il percorso pedonale verrà quindi deviato sul lato opposto. Lo comunica con un posto Facebook la società M4 spa. Nello stesso periodo, sarà momentaneamente soppressa la fermata Atm del bus 94 in direzione Cadorna, in corrispondenza della Chiesa SS. Annunciata. In accordo con l’Università e il Policlinico sono state adottate misure a tutela delle aule, degli spazi e degli edifici maggiormente interessati dal passaggio delle talpe. Le Tbm sono autorizzate a lavorare 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e possono produrre vibrazioni.(Com)